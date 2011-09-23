Литвин рассердился на Кабмин

Сегодня в Верховной Раде не будет часа вопросов к правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время утреннего пленарного заседания заявил председатель парламента Владимир ЛИТВИН.

Сегодня ВР должна была рассматривать вопрос об обеспечении прав социально уязвимых слоев населения и главным докладчиком должен был быть вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО, однако он не присутствовал в ложе правительства. Также не было и премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА и первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА.

«В пятницу часа вопросов к правительству в Верховной Раде не будет», - сказал В.ЛИТВИН, добавив, что не видит оснований проводить такой час вопросов к правительству.

Кроме того, председатель ВР отметил, что в последнее время Кабинет министров вообще игнорирует это мероприятие и не приходит в полном составе, как это предусмотрено законом. Председатель ВР считает целесообразным, чтобы парламент вообще на следующей неделе не рассматривал правительственные законопроекты, пока не будет налажена работа между ВР и Кабмином. В.ЛИТВИН также заметил, что Кабинет министров должен наконец выполнять законодательство и регламент ВР.