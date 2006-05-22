58% населения Украины - бедняки

58% населения Украины имеет доход на одного члена семьи меньше прожиточного уровня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила руководитель управления социальной защиты Федерации профсоюзов Украины Галина ГОЛЕУСОВА сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«58% населения имеют доход на одного члена семьи меньше прожиточного уровня, который, по нашему мнению, занижен… Не учитывается много составляющих - расходы на приобретение жилья, образование и т.д.», - отметила Г.ГОЛЕУСОВА. При этом она добавила, что 28,7% жителей Украины официально считаются бедными.

Также Г.ГОЛЕУСОВА сообщила, что ФПУ 24 мая объявило о всеукраинской акции протеста в связи с повышением с 1 мая цены на электроэнергию и газ. Также она добавила, что ФПУ обжаловала в суде решение Национальной комиссии регулирования электроэнергетики о повышении с 1 мая тарифов на электроэнергию и природный газ для населения.

Справка УНИАН. 1 мая вступили в силу решение Национальной комиссии регулирования электроэнергетики от 30 марта о повышении на 25% тарифов на газ для населения, а также постановление о повышении на 25% тарифов на электроэнергию для населения.

Тарифы на газ и электроэнергию для населения НКРЭ предлагала повысить еще с 1 января с.г., однако тогда Минюст не зарегистрировал данные постановления из-за отсутствия согласия на их повышение со стороны профсоюзов.

ФПУ приняла решение провести 24 мая в Киеве массовую демонстрацию протеста против повышения цен без соответствующей социальной защиты граждан.