Диаспора призывает Януковича уволить министров-украинофобов

Представители украинской диаспоры призывают Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА уволить «министров-украинофобов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в их открытом письме, которое они распространили во время пикетирования Постоянного представительства Украины при ООН по поводу посещения В.ЯНУКОВИЧЕМ очередной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сказано в письме, за последний год ситуация по правам человека и национальных прав только ухудшилась, о чем свидетельствуют политические преследования в стране. По мнению диаспоры, действия правительства реализуют антиукраинскую политику: делаются попытки переписать историю Украины, они направлены на уничтожение украинской национальной идентичности, оспаривание Голодомора как акта геноцида украинского народа. Представители диаспоры напомнили и о закрытии музея УНР и отмене звания Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.

«Мы не теряем надежды, что Вы поймете ошибочность Ваших сегодняшних позиций и примете груз честной службы нашему народу... Украинофобные министры, которые не уважают украинских ценностей, не имеют права оставаться в правительстве и продолжать действия против украинского народа и Украинского государства», - подчеркивается в письме.

Представители диаспоры выразили готовность встретиться с В.ЯНУКОВИЧЕМ и другими должностными лицами правительства для проведения диалога, но "только тогда, когда увидим во всех отраслях украинского правительства соблюдение демократических принципов и Ваше искреннее беспокойство об украинской нации и ее многочисленных проблемах". "Мы надеемся, что Вы обратите внимание на нашу обеспокоенность", - говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября у Нью-Йорке представители украинской диаспоры пикетировали здание Постоянного представительства Украины при ООН. Около 30 человек держали украинские и американские флаги, а также транспаранты "Геть українофобів!", "Януковича, Азарова, Табачника - геть!", а также транспарант "Ні - політичним репресіям. Україні - волю" с изображением Юлии ТИМОШЕНКО за решеткой.

Раньше в Представительстве Украины при ООН отметили, что полиция Нью-Йорка запретила проведение пикета, поскольку здание входит в перечень усиленно охраняемых объектов. В то же время в диаспоре ответили, что такая информация не соответствует действительности. Согласно их объяснениям, для проведения акции было нужно лишь разрешение на установку звукоусиливающей аппаратуры, такое разрешение получено и акция будет проведена, как планировалось.