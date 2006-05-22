Назарбаев работает над приманкой для участников СНГ

Содружество Независимых Государств необходимо сделать более привлекательным для всех его участников.

Об этом сегодня заявил Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ, передает РИА Новости.

"Сейчас мы будем работать над реорганизацией исполнительного органа СНГ и делать организацию более привлекательной для всех участников", – заявил Н.НАЗАРБАЕВ.

"Нам придется отказаться от того, что работает неэффективно, и добавить то, что будет интересовать всех участников", - пояснил он.

"Это непростая задача, но мы над ней работаем", - подчеркнул Н.НАЗАРБАЕВ.

"После встречи в Казани проделано много работы, было дано 13 поручений, которые сейчас находятся в стадии выполнения", - напомнил глава Казахстана.

"Мы также создали группу экспертов, и они сейчас занимаются разработкой предложений по эффективному реформированию СНГ", - отметил он.

Н.НАЗАРБАЕВ считает, что "СНГ сыграло очень важную и большую роль в стабилизации постсоветского пространства в целом, в укреплении независимости наших государств".

"Вспомним, что 15 лет назад именно в Алма-Ате 21 декабря было создано Содружество Независимых Государств и есть все предпосылки, чтобы отметить это пятнадцатилетие", сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 мая соостоялась официальная передача президенту Казахстана председательства в Совете глав государств СНГ.