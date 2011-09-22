О Табачнике и букете знают уже в Кремле

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ пожелал министру образования РФ Андрею ФУРСЕНКО, чтобы российские студенты относились к нему с большей добротой, чем украинские студенты к своему министру образования Дмитрию ТАБАЧНИКУ.

Как передает РИА «Новости», об этом Д.МЕДВЕДЕВ сказал сегодня после совещания в Российском университете дружбы народов.

"И желаю вам, чтобы студенты к вам относились добрее, не как к министру образования Украины, который получил по физиономии от девушки букетом", - с улыбкой отметил Д.МЕДВЕДЕВ, обращаясь к А.ФУРСЕНКО.

"Может быть, он вызвал особо добрые чувства у нее, и она не смогла ничего с собой сделать?", - предположил Президент РФ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве на Форуме министров образования европейских стран «Школа XXI столетия: Киевские инициативы» 17-летняя студентка первого курса Киево-Могилянской академии Д.СТЕПАНЕНКО ударила Д.ТАБАЧНИКА букетом цветов.

За это правонарушение девушке грозит или штраф, или арест сроком до 15 суток как за «мелкое хулиганство».

Сам Д.ТАБАЧНИК считает, что студентка просто пыталась вручить ему цветы.

«Никакого инцидента у нас не произошло. Сначала она очаровательно улыбалась, говорила, как она хочет подарить цветы, потом стала тыкать от раздражения этими цветами. Отношусь к этому абсолютно спокойно, видите, абсолютно нормально», - сказал Д.ТАБАЧНИК.