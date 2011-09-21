Наливайченко обвиняет Азарова в мошенничестве

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО поддержал открытое обращение Судебной ассоциации Украины «Фонд содействия правосудию» к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с требованием отозвать проект закона «О гарантиях государства по выполнению судебных решений», который, вопреки Конституции, предоставляет правительству полномочия для ограничения и отмены социальных льгот для 16 категорий граждан.

Об этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил в комментарии УНИАН.

«Власти должны отказаться от законодательного мошенничества и прекратить сокращение социальных выплат под предлогом выполнения европейских обязательств», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его убеждению, действия властей особенно циничны на фоне неприлично высоких миллиардных расходов из госбюджета на содержание органов власти, на оздоровление и перелеты чиновников, на ремонты государственных дач, приобретение ценных автомобилей и вертолетов.

«Правительственный законопроект, который ведет к лишению средств к существованию миллионы украинских семей, вызывает справедливый протест граждан», - подчеркнул председатель политсовета «Нашей Украины».

«Депутаты от «Нашей Украины» вместе с другими оппозиционными силами в парламенте сделают все для того, чтобы этот антинародный законопроект был отклонен», - заверил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщалось, Судебная ассоциация Украины «Фонд содействия правосудию» обратилась к премьер-министру Украины Н.АЗАРОВУ с требованием немедленно отозвать проект закона "О гарантиях государства по выполнению судебных решений" из Верховной Рады Украины, уволить лиц, которые отвечали за подготовку текста упомянутого проекта закона, и привлечь специалистов и опытных юристов, представителей общественных организаций к подготовке проектов законов, касающихся выполнения судебных решений в Украине.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект Закона Украины "О гарантиях государства по выполнению судебных решений" (№9127).

Этим законопроектом, в сущности, отменяется ряд льгот для граждан, которые пострадали от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для тех граждан, которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненных к ним.

Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также лицам, которые имеют особые трудовые заслуги перед Отечеством.

На 20 сентября планировалось рассмотрение этого законопроекта во втором чтении. Однако под Верховной Радой собрались тысячи людей. Воины-афганцы прорвались через ограждение перед стенами Верховной Рады и вплотную подошли к дверям ВР. Им пытались помешать представители правоохранительных органов. Во время столкновений были разбиты стекла на некоторых входных дверях ВР.

Участники митинга прекратили штурм парламента только после того, как к ним вышли на переговоры представители фракций большинства и пообещали, что на этой неделе Верховная Рада не будет принимать в целом закон, который отменяет льготы для ряда граждан. Участникам акции протеста также сообщили о договоренности создать рабочую группу для доработки соответствующего законопроекта.