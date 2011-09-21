В Киеве впервые состоялся Молитвенный завтрак

Сегодня впервые в Украине состоялся молитвенный завтрак при участии европейских и украинских политиков, духовенства, общественных организаций и представителей дипломатического корпуса.

Как передает корреспондент УНИАН, среди европейских гостей были президент Европейского христианского политического движения (ЕХПД) Питер ВОЗУ, координатор молитвенной группы Германии Тило ШТАЙНБЕРГ, представитель ЕХПД в Восточной и Южной Европе Лео ван ДЮЗБУРГ. В целом в Украину приехали представители 12 стран мира.

Молитвенные завтраки в европейских странах проводятся уже более 50 лет.

П.ВОЗУ, в частности, выразил удовлетворение тем, что «Украина приобщилась к старой практике европейских стран в проведении молитвенных завтраков». «Задача нашего движения, - сказал он, - приблизить каждого к христианским корням, объединить христиан».

Народный депутат, член коллегии партии Христианско-демократический союз Оксана БИЛОЗИР отметила символичность того, что «первый в Украине завтрак, проводимый в рамках Международного христианского форума, организованного Ассоциацией христианских партий Восточной Европы и ЕХПД, проходит на днепровских склонах, на святой апостольской земле». В свою очередь, Т.ШТАЙНБЕРГ выразил надежду, что практика молитвенных завтраков станет для Украины доброй традицией.

Во время завтрака политики, общественные деятели, эксперты и предстоятели церквей обменялись мнениями по политическим и социальным проблемам. Как сообщил народный депутат Владимир МАРУЩЕНКО, «мы начали дискуссию по актуальной проблеме семьи, и надеюсь продолжить ее как во время сегодняшних парламентских слушаний «Институт семьи в Украине», инициатором которых выступил ХДС, так и на завтрашнем Форуме христианских политиков».