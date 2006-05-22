Во Львове депутату порезали лицо

21 мая около 16 часов во Львове на улице Чайковского, неподалеку от офиса областной организации Всеукраинского объединения „Свобода”, совершено нападение на члена ВО „Свобода”, депутата Каменка-Бугского районного совета Михаила БЛАВАЦКОГО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ВО “Свобода”.

По информации пресс-центра, неизвестный злоумышленник нанес М.БЛАВАЦКОМУ ножевое ранение в лицо.

По данному факту Галицкий райотдел милиции проводит расследование.

ВО „Свобода” допускает, что инцидент может быть связан с активной политической деятельностью М.БЛАВАЦКОГО. Учитывая это, ВО „Свобода” обращается к начальнику областного управления внутренних дел во Львовской области с просьбой взять под личный контроль расследование этого дела.