Во Львове депутату порезали лицо
Инцедент произошел возле ВО „Свобода”
21 мая около 16 часов во Львове на улице Чайковского, неподалеку от офиса областной организации Всеукраинского объединения „Свобода”, совершено нападение на члена ВО „Свобода”, депутата Каменка-Бугского районного совета Михаила БЛАВАЦКОГО.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ВО “Свобода”.
По информации пресс-центра, неизвестный злоумышленник нанес М.БЛАВАЦКОМУ ножевое ранение в лицо.
По данному факту Галицкий райотдел милиции проводит расследование.
ВО „Свобода” допускает, что инцидент может быть связан с активной политической деятельностью М.БЛАВАЦКОГО. Учитывая это, ВО „Свобода” обращается к начальнику областного управления внутренних дел во Львовской области с просьбой взять под личный контроль расследование этого дела.