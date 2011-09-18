Украинский эксперт не представляет, чтоб Меркель занялась газовым контрактом

Экс-представитель бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по вопросам международной энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает, что путь создания трехстороннего консорциума уже был в свое время пройден и завершился безрезультатно, утверждая, что более целесообразной была бы организация передачи газа Украине на восточной границе.

Об этом он сказал в комментарии Би-би-си.

В то же время, по мнению Б.СОКОЛОВСКОГО, план организации трехстороннего консорциума – Украины, России и Европейского Союза - противоречит правилам ЕС относительно создания таких территориальных объединений.

"Наиболее эффективно было бы создание газоизмерительных станций на границе с Россией, которые стоят сейчас на западной границе Украины. И тогда через Украину проходил бы европейский газ, и Европа с Украиной бы решала вопрос транзита, транзитных ставок и тарифов. Именно такой план был включен в заявление, подписанное в 2009 году в Брюсселе. Но не был реализован", - сказал эксперт.

Б.СОКОЛОВСКИЙ добавил, что российской стороне выгодно иметь нынешний контракт и поэтому она вряд ли пойдет на его изменение. "Еще в начале Независимости Украина приняла российскую игру относительно превращения газа из экономической в политическую категорию. Так делали КРАВЧУК, КУЧМА, ЮЩЕНКО и сейчас ЯНУКОВИЧ. Хотя трудно представить, чтобы, например, канцлер Германии МЕРКЕЛЬ занималась контрактами. Нынешние соглашения с Россией были заключены под давлением российской стороны и должны быть пересмотрены. Но Москве это выгодно. Хотя контракт есть. Почему «Газпром» должен идти на его пересмотр?", - отметил он.

По сообщениям СМИ, В.ЯНУКОВИЧ на запланированной 24 сентября встрече с российским Президентом Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ в Москве намерен предложить создать трехсторонний газотранспортный консорциум с участием Евросоюза. Это позволит снизить цену на газ для Украины приблизительно до 200 долларов за тысячу кубометров.