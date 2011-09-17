Азаров требует ответа от ЕС: Почему мы должны убытки нести?

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что для надежного обеспечения поставок российского газа в Европу альтернативы украинской газотранспортной системе не существует.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил на пресс-конференции в Ливадии (Ялта, Крым), где принимает участие в 8-м форуме «Ялтинской европейской стратегии» (YES).

«Ясно, что наша перспектива предпочтительнее любых обходных путей», - сказал глава Кабинета министров.

По его словам, украинская ГТС имеет газохранилища большой мощности, которые могут быть использованы в резервном варианте. «Это то, чего нет на обходных маршрутах», - сказал премьер.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что Украина хочет больше конкретики от России и Евросоюза в вопросе использования ее ГТС.

«Вот три трубы: 50, 50 и 50, а прокачивается всего около 80 млрд. (кубометров газа), а система рассчитывается на гораздо большее количество. Почему мы должны эти убытки нести?», - заявил Н.АЗАРОВ.

По его словам, он обсуждал этот вопрос на встрече с комиссаром Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЛЕ в Ялте.

«Давайте определим позицию Европы, у нас есть время, мы подождем, но просто так убытки нести не будем. То же самое мы говорим и России. А Россия показывает на ЕС: вот они же (европейские страны) не дают гарантии, сколько они будут закупать (газа)», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что Украина как транзитер газа, Европа как покупатель и Россия как поставщик топлива должны создать тройственный союз и определиться в вопросе использования украинской ГТС.