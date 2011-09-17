Порошенко поверил в искренность Путина?

Экс-министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО считает, что тональность разговоров руководителей Украины и России несколько изменилась.

Об этом он сказал в эфире программы «Шустер Live» на Первом национальном телеканале в пятницу вечером.

"Вы знаете, я сегодня обрадовался, когда услышал выступление премьер-министра России на форуме в Сочи. Мне чрезвычайно понравилось, что тональность общения лидеров кардинальным образом изменилась", - сказал П.ПОРОШЕНКО.

По его мнению, российская позиция была сформирована с учетом того, что Россия поверила, что Украина сможет продемонстрировать прогресс в европейском направлении.

В то же время П.ПОРОШЕНКО высказался за поиск компромисса между руководством России, Украины и Европейского Союза в вопросе вступления Украины в Таможенный союз.

Экс-министр отметил, что искусство дипломатии заключается в том, чтобы во время кризиса не строить "стены" в отношениях между странами-соседями. "Впечатление такое, что Украина была в ссоре со всем миром", - сказал П.ПОРОШЕНКО.