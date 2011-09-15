Пропавшую судью Киевского админсуда нашли мертвой

Тело пропавшей неделю назад судьи Киевского апелляционного административного суда Оксаны Дурицкой найдено в заливе на Оболони.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

В свою очередь, в столичной милиции подтвердили факт нахождения тела судьи и сообщили, что труп неизвестной женщины в заливе Собачье Устье в Оболонском районе столицы граждане нашли еще 7 сентября, однако установить личность человека не было возможности, поскольку среди вещей погибшей, которые она оставила на берегу, не было каких-либо документов.

Как отметили в столичном главке, после того как мать погибшей подала заявление в Оболонское райуправление милиции, вчера ей показали фотографию найденной женщины, по которой она узнала свою дочь.

Как подчеркнули в милиции, следов насильственной смерти на теле погибшей не выявлено.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября информированный источник сообщил, что в столице без вести пропала 33-летняя судья Киевского административного апелляционного суда О.Дурицкая.

В столичной милиции этот факт подтвердили, отметив, что с соответствующим заявлением сегодня в Оболонское райуправление милиции обратилась мать судьи с сообщением, что ее дочь уже неделю не выходит на телефонную связь.