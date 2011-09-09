У Тимошенко рассказали, на чем ПР в пятый раз «попытается развести народ»

«Батьківщина» считает неприемлемой любую ревизию действующего языкового законодательства, об этом сообщает пресс-служба партии.

«Батьківщина» отмечает, что «крах социально-экономической политики Виктора ЯНУКОВИЧА, полное фиаско этих «проффесоров», горе-профессионалов и псевдореформаторов побуждает Партию регионов в который раз туманить людям головы очередной инициативой по огосударствлению русского языка». Это уже будет пятая избирательная кампания, в которой ПР «попытается развести народ на теме русскоязычия. Именно этим и мотивирована законодательная инициатива «регионалов».

По убеждению «Батьківщини», новый проект – это подредактированная копия предыдущего законопроекта Ефремова-Симоненко-Гриневецкого, который предусматривал технологию полного высвобождения Украины от украинского языка, и который получил негативные заключения со стороны десятков отечественных научных структур, а также был до основания раскритикован Венецианской комиссией и Верховным комиссаром ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств.

Партия «Батьківщина» последовательно придерживается принципа одного государственного языка - украинского. Эта позиция четко изложена и в «Десяти принципах» - заявлении которое Юлия ТИМОШЕНКО к Дню Независимости передала из-за решетки.

«Делаем это не для того, чтобы унизить другие языки, - отмечается в сообщении. - Мощная государственная поддержка украинского нужна для того, чтобы преодолеть последствия многолетней колониальной языковой политики, из-за которой украинский язык оказался под угрозой постепенного исчезновения».

Именно поэтому «Батьківщина» считает неприемлемым навязывание официального статуса русского языка и любую ревизию действующего языкового законодательства в направлении ослабления государственного содействия возрождению украинского языка.

Как отмечается в сообщении, даже при формально государственном статусе «режим В.ЯНУКОВИЧА» развернул настоящую войну против украинского языка: власть закрывает украиноязычные школы, сокращает присутствие нашего языка в вузах и информационном пространстве. «Сотни работников Администрации Президента, Кабмина, областных и местных администраций, большинство депутатов-«регионалов» не разговаривают на украинском, или вообще его не знают и не уважают. Действия В.ЯНУКОВИЧА и его окружения, даже тех из них, кто вынуждены цедить из себя украинские слова, свидетельствуют, что наш язык для них не является ценностью, которую следует беречь, преумножать и передавать потомкам», - отмечает «Батьківщина».

По убеждению соратников Ю.ТИМОШЕНКО, при таких условиях каждый гражданин Украины поневоле становится оппозицией к новейшим валуевым - гонителям украинского языка. И поддерживать родной язык нам приходится ежедневно.

«Есть простые действенные вещи, к которым мы уже призывали, которые не требуют жертв или подвигов: просто купить в киоске украиноязычную газету или украиноязычную книгу в магазине. Заказать на радиостанции украиноязычную песню. В письменном виде требовать от руководства телеканалов увеличения доли украиноязычных программ. Не жалеть денег на кино с украиноязычным дубляжом. Заходя в магазин с дисками, спрашивать фильм с украинской звуковой дорожкой. Нести украинское слово в социальные сети. Инсталлировать и использовать украиноязычное программное обеспечение. Укреплять украиноязычный сегмент в социальных и поисковых сетях Интернета. Не поддаваясь языковому давлению окружения, разговаривать на украинском языке. Учить родному языку детей и общаться с ними на украинском. Только так мы сохраним наш родной язык. Ответственность за него - на каждом из нас», - подчеркивает «Батьківщина».

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ и Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО зарегистрировали в Верховной Раде законопроект “Об основах государственной языковой политики”, что предусматривает использование региональных языков или языков меньшинств наравне с государственным языком.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в случае принятия законопроекта, русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27-ми) – в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, АР Крым и городах Киеве и Севастополе; крымскотатарский – в АР Крым, венгерский – в Закарпатской области, румынский – в Черновицкой. Другие языки традиционных национальных меньшинств Украины получат защиту в меньших административно-территориальных единицах.

Парламентский комитет по вопросам культуры и духовности отклонил этот законопроект.