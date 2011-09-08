Тимошенко в ответ отказала Кирееву

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что может отказаться от участия в следующей стадии судебного рассмотрения ее дела - судебных дебатах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила после того как председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ проигнорировал заявление адвоката Юрия СУХОВА с просьбой рассмотреть ходатайство об отмене меры пресечения в отношении подзащитной и объявить перерыв в судебном заседании в связи с завершением рабочего дня.

«Если вы не предоставите нам времени для подготовки моих защитников и меня к дебатам, мы сделаем публичное заявление, что мы отказываемся от участия в них», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Однако судья Р.КИРЕЕВ опять объявил к рассмотрению ряд ходатайств, которые защита Ю.ТИМОШЕНКО направила в письменном виде через канцелярию суда.

Когда судья пытался выяснить правовую позицию адвокатов относительно поддержания своих ходатайств, все защитники отказались это делать.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвокаты Юрий СУХОВ, Александр ПЛАХОТНЮК и Николай СИРЫЙ в знак протеста против действий Р.КИРЕЕВА отказались предоставить объяснения относительно своих ходатайств, поданных в письменном виде через канцелярию суда.