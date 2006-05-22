”Нафтогаз” попробует аргументировать повышение цен на газ. Круглый стол

12-00 - Состоится круглый стол НАК "Нафтогаз Украины" на тему: "Почему повышается цена на газ?". Участники: член правления НАК "Нафтогаз Украины", начальник департамента ресурсов нефти и газа Николай Гончарук, исполняющий обязанности директора по финансовым и инвестиционным вопросам НАК "Нафтогаз Украины", начальник департамента экономики и ценовой политики Ярослав Диковицкий, председатель профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности Украины Александр Попил. Приглашаются к участию оппоненты НАК "Нафтогаз Украины" по этому вопросу (ул. Рейтарская, 8/5-а).