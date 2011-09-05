Комендант палаточного городка - на допросе в Шевченковском РУВД

Среди восьми задержанных после потасовки с сотрудниками спецпоздразделения "Беркут" на Крещатике в Киеве - комендант разбитого у под Печерским райсудом палаточного городка сторонников экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ТРИЩАНОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщают активисты ВО «Батькивщина».

С.ТРИЩАНОВИЧ находится в Шевченковском райуправлении милиции, где ведется его допрос. По его словам, с ним в автозаке везли троих активистов "Батькивщины".

В настоящее время на противоположной от суда стороне Крещатика стоят две агитационные палатки с надписями: "Общественная приемная народных депутатов". Демонтированные армейские палатки лежат рядом, они окружены сотрудниками милиции.