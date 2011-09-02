Киреев в 16-й раз отказался освободить Тимошенко

Председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ в шестнадцатый раз отказал защите бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в удовлетворении ходатайства об отмене в отношении нее меры пресечения в виде взятия под стражу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение судья Р.КИРЕЕВ объявил после перерыва в заседании суда.

«Никаких новых обстоятельств для изменения меры пресечения не появилось. Суд постановил: в удовлетворении ходатайства отказать», - сказал Р.КИРЕЕВ.

Присутствующие в зале народные депутаты встретили это решение судьи возгласами «Позор!».

Суд продолжит рассмотрение дела 5 сентября в 9.30.

Как сообщал УНИАН, экс-премьер по решению судьи Р.КИРЕЕВА 5 августа была взята под стражу. Ее удерживают в Лукьяновском СИЗО, откуда привозят в Печерский районный суд г. Киева для участия в судебных заседаниях.

Судья постановил взять Ю.ТИМОШЕНКО под стражу «за системное нарушение правил поведения в судебном процессе, выказывание неуважения к суду, а также к участникам процесса, в частности, к свидетелям».

Судья принял такое решение после допроса действующего премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.