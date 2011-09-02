Посол Словакии: соглашение с ЕС даст Украине два ясных стандарта

Словакия поддерживает развитие стабильной Украины, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Украине Павол ГАМЖИК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытия украинско-словацкой школы в Ужгороде.

"Словакия поддерживает развитие стабильной, процветающей Украины. Мы имеем общие интересы, хотим, чтобы Украина в конце этого года подписала ассоциированное членство с Европейским Союзом и создала зону свободной торговли, что важно не только для политики, но и для граждан Украины. Эти договоренности дают два ясных стандарта политической, экономической стабильности, благодаря чему страна будет приближаться к Евросоюзу так, как было в Словакии в 90-х годах. Это наша цель, мы будем в этом помогать. У нас дружеские, добрососедские отношения, и убежден, что в будущем - это так и будет", - подчеркнул посол.

Кроме того, П.ГАМЖИК выразил надежду на совместную поддержку обоими государствами Словацкого культурного центра, который открылся в начале нового учебного года в Ужгороде.