На суд к Тимошенко прибыла Северинсен

17:33, 02 сентября 2011
Политика
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В качестве наблюдателя

На заседание Печерского районного суда Киева по рассмотрению уголовного дела экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО в качестве наблюдателя прибыла бывшая содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Украине Ханне СЕВЕРИНСЕН.

Как передает корреспондент УНИАН, Х.СЕВЕРИНСЕН вошла в зал во время обсуждения ходатайства защиты о вызове в суд в качестве свидетелей бывших министров правительства Ю.ТИМОШЕНКО.

 

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