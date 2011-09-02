Землю в «Межигорье» райсовет оценил меньше $100 за сотку

Вышгородский районный совет в Киевской области оценил земельный участок площадью 105 га, на котором находится резиденция «Межигорье» Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, в 7 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

В частности, как сообщили в партии, сессия Вышгородского райсовета сегодня, 2 сентября, рассматривала вопрос об утверждении оценки 105 гектаров земли на территории Новопетровского сельского совета. «Этот участок известен в народе как печально известное "Межигорье ЯНУКОВИЧА", - говорится в сообщении.

По данным «Свободы», начальник Управления Госкомзема в Вышгородском районе Алексей РАЧИНСКИЙ и председатель постоянной комиссии районного совета по вопросам земельных отношений и агропромышленного развития Юрий ТУРКЕНЯ предложили депутатам утвердить оценку в 6,82 грн. за м. кв. (то есть 7 136 289,19 грн. за 104,6107 га.).

Присутствующий депутат-«свободовец» Юрий ЛЕВЧЕНКО обратился к депутатскому корпусу с призывом не принимать такие позорные решения. Он разъяснил, что когда в Вышгородском районе, в 20 минутах езды от Киева, земли продают за сотни и тысячи долларов за сотку, то оценивать 100 гектаров прекрасной заповедной зоны на берегах Киевского моря за 7 млн. грн. является обыкновенным издевательством над людьми.

При этом в «Свободе» отметили, что первым вопросом в повестке дня сессии был отчет председателя РГА Александра ПРИХОДЬКО за первое полугодие, в котором неоднократно упоминалось, с какими проблемами власть находит деньги на ремонт больниц, школ, зарплаты бюджетникам и т.п. «Одновременно с такой оценкой «Межигорья» местный бюджет недополучит по меньшей мере 9 млн. грн. годовой арендной платы. Более того, эта оценка, вполне вероятно, может быть использована в качестве аргумента в недалеком будущем для занижения цены «Межигорья» при его окончательной передаче В.ЯНУКОВИЧУ», - отмечается в сообщении.

Единственное объяснение, которое смогли дать чиновники, было, по данным «Свободы», смехотворное утверждение о том, что целевое назначение земли, которую арендует ООО "Танталит", рекреационное – под какой-то эфемерный комплекс отдыха, и потому законодательство разрешает оценивать эту землю дешевле.

Как подчеркнули в партии, никакие аргументы «свободовца» не повлияли на настроения в зале. Также отдельным решением райсовет отклонил требование Ю.ЛЕВЧЕНКО проводить голосование за земельное решение поименно – очевидно, местные "землеустроители" боятся, что за такие решения придется отвечать в будущем.

«Следовательно, в конце концов, после длительных дебатов, районный совет все же сдал за копейки «Межигорье» ЯНУКОВИЧУ. Из 44 присутствующих депутатов 38 голосовали «за», 2 «воздержались» и только 4 (среди них 2 «свободовца») проголосовали «против», и это при том, что в райсовет прошли 20 депутатов из так называемых "оппозиционных партий", - заявили в «Свободе».