Молдова не видит альтернативы евроинтеграции

Единственный и безальтернативный путь для Молдовы — это европейская интеграция. Об этом заявил глава парламента, и.о. Президента Молдовы Мариан ЛУПУ в эксклюзивном интервью журналу WEEKLY.UA.

«Когда мы говорим «евроинтеграция», это не обязательно означает юридическое вхождение территории страны в определенный союз. Речь идет о том, что мы хотим воплотить в жизнь те модели экономического, политического и социального развития, которые успешно опробованы в Европе», – подчеркнул он.

В то же время М.ЛУПУ признает, что через год или два Молдова не станет полноправным членом ЕС, — страна еще не готова к этому.

«Молдавская власть работает в этом направлении и видит помощь со стороны европейских партнеров. В частности, реализуются очень серьезные программы финансового и технического характера, направленные на проведение серьезных структурных реформ. Без этой помощи вряд ли Молдова смогла бы относительно гладко пройти через жесткую фазу экономического кризиса», – сказал и.о. Президента.

М.ЛУПУ назвал политическими спекуляциями заявления некоторых молдавских политиков о необходимости отказа Молдовы от суверенитета и присоединения к Румынии.

«Всего 9–10% населения Молдовы идентифицируют себя как румыны, процентов 70% — как молдаване, 20% — как другие этнические группы. Угрозы потери государственности в связи с румынским фактором я не вижу. В Бухаресте работают нормальные, толковые политики, с которыми у нас налажено конструктивное, взаимоуважительное сотрудничество», – отметил М.ЛУПУ.

Вместе с тем лидер Молдовы не отрицает того факта, что граждане его страны получают паспорта не только Румынии, но и Украины, России, Болгарии, Турции. Однако, утверждает М.ЛУПУ, абсолютное большинство молдаван становятся гражданами других стран не потому, что не любят свою Родину или желают воссоединения с Румынией. Они просто хотят получить возможность свободно передвигаться по Европе.

«Многие уезжают в поисках достойного заработка, потому что не могут найти его в Молдове. И не надо бороться с получением вторых и третьих паспортов, нам нужно сделать так, чтобы граждане страны хотели и имели возможность жить, рожать детей и растить их в своей стране», - считает и.о. Президента Молдовы.

По разным оценкам, за последние годы Молдову покинули около 1 миллиона граждан.