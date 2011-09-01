Тимошенко: теперь дело можно закрыть

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ удовлетворил ходатайство защиты экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о приобщении двух заключений, касающихся отсутствия ущерба НАК «Нафтогаз Украины» и «Укртрансгаз», а также уголовно-правовой оценки действий бывшего председателя украинского правительства, обвиняемого в превышении служебных полномочий во время подписания газовых соглашений 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение судья Р.КИРЕЕВ объявил после обсуждения соответствующих ходатайств защиты Ю.ТИМОШЕНКО.

«Суд постановил: удовлетворить ходатайство защиты», - сказал Р.КИРЕЕВ.

В частности к делу приобщено экономическое заключение Центра судебных экспертиз «Альтернатива» относительно отсутствия ущерба, нанесенного компаниям НАК «Нафтогаз Украины» и «Укртрансгаз» в результате подписания в 2009 году газовых соглашений, а также уголовно-правовое заключение профессора кафедры уголовного права Киевского национального университета имени Шевченко Петра АНДРУШКО относительно оценки действий тогдашнего премьер-министра при урегулировании газового кризиса 2009 года.

«Это заключения людей, имеющих высокопрофессиональное образование, экономистов, ученых, которые вместо прокуратуры сделали очень важную работу», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, заключения Центра судебных экспертиз «Альтернатива» сделаны на основании анализа контрактов на снабжение природного газа в 2008 и 2009 годах для технических нужд. По ее словам, этот анализ свидетельствует об отсутствии ущерба, который инкриминируются ей Генеральной прокуратурой. «Ущерба нет и их невозможно по бухгалтерским документам, которые имеются в НАК «Нафтогаз Украины» и «Укртрансгаз», рассчитать», - сказала она.

По мнению экс-премьера, председательствующий в деле судья после приобщения этих заключений к делу на их основании должен прекратить уголовное дело за отсутствием в ее действиях состава преступления.