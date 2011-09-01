Яценюк: расторжение Харьковских соглашений усилит позиции Украины

Лидер политической партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК призывает украинскую власть обратиться в Конституционный Суд, чтобы отменить решение о ратификации Верховной Радой харьковских соглашений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Фронт Змін», об этом А.ЯЦЕНЮК сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

По его мнению, расторжение харьковских соглашений позволит усилить позиции Украины в переговорном процессе с Россией относительно пересмотра цены на газ.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что харьковскими соглашениями нынешняя украинская власть легитимизовала дискриминационный газовый контракт 2009 года.

«Если бы нынешний Президент и действующая власть не подписали харьковские соглашения, то маневр в переговорах с Россией был бы намного шире. Подписанием харьковских соглашений власть то ли из-за непонимания, то ли умышленно не только легитимизовала газовый контракт 2009 года, но и перевела его из коммерческого контракта в межгосударственный. Потому что данный контракт теперь фактически ратифицирован двумя парламентами - Государственной думой России и Верховной Радой Украины», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он объяснил, что после ратификации харьковских соглашений Украина не может обратиться в суд, потому что газовые соглашения стали частью межгосударственного договора.

«Оппозиция инициировала обращение в Конституционный Суд. Признание неконституционной ратификацию харьковских соглашений позволило бы вернуться на прошлогодние переговорные позиции. У Украины только два пути – либо защищать свои национальные интересы, либо сдаваться в Таможенный союз», - убежден А.ЯЦЕНЮК.

Лидер «Фронта Змін» подчеркнул, что сегодня Украина «находится на грани экономической войны с российскими партнерами».

«Во вчерашнем заявлении МЕДВЕДЕВ (Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ) очень четко сказал: «ТИМОШЕНКО судят за Россию». Я думаю, что еще полгода, и все будут страстно вспоминать уровень украинско-российских отношений при предыдущем Президенте», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он напомнил, что месяц назад Германия предъявляла иск к российской компании «Газпром» из-за необоснованно высоких цен на газ.

«Если контракт Украины и России не будет пересмотрен, то в конце года Украина получит газ по 500 долларов за тысячу кубометров. В то же время целый ряд европейских стран получили скидки от 5 до 20% на российский газ», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По словам лидера «Фронта Змін», еще одной серьезной ошибкой власти стало внесение изменений в закон о принципах национальной безопасности и обороны, которым Украина отказалась от вступления в НАТО. По его мнению, таким образом власть «окончательно лишила себя возможности маневра».

«Бежали впереди паровоза. Но они же охотники. А охотники знают, что опасно обниматься с таким большим зверем, как медведь. Изодрать может», - добавил А.ЯЦЕНЮК.

Справка УНИАН. Харьковские соглашения были подписаны 21 апреля 2010 года. Тогда президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Д.МЕДВЕДЕВ договорились о продолжении пребывания российского Черноморского флота в Севастополе до 2042 года в обмен на 30-процентную скидку на российский газ для Украины в течение десяти лет.

Украинские должностные лица неоднократно заявляли о необходимости изменения формулы цены на газ, поставляемый Россией. Было проведено несколько раундов безрезультатных переговоров.

24 августа Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ высказал мнение, что Украина должна идти белорусским путем в решении вопроса о цене на газ.

По его словам, Минск получил так называемую интеграционную скидку как приз за участие в Таможенном союзе и согласие продать России «Белтрансгаз».

Сегодня, 1 сентября, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украине не нужны скидки на газ, а необходим новый договор.