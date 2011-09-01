Азаров позвал студентов в Фейсбук

После окончания лекции в университете им. Шевченко, премьер Николай Азаров позвал студентов навестить его в Фейсбуке:

"Кто не успел задать вопросы, у меня есть страничка на Фейсбуке. Я сам ее веду. Не сомневайтесь, - сказал он. - Не так часто, конечно. Но ни один ответ на Фейсбуке не появляется без моего согласия. Я читаю. Когда могу сам работаю. Когда не могу... в любом случае - ответы - это мои личные. Поэтому, пожалуйста, я открыт для вас. Это возможность двусторонней связи".

Как известно, Азаров завел страничку 3 августа. Через неделю выложил там видеообращение, в котором продемонстрировал, как он лично отвечает на сообщения пользователей Фейсбука. Последняя запись в нем датирована сегодняшним днем - Азаров поздравляет всех с Днем Знаний.

Gazeta.ua