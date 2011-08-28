«Пьяный» российский журналист вез документы по делу Тимошенко?

Задержанный в Симферополе российский журналист мог иметь при себе важные документы по газовым соглашениям между Украиной и Россией 2009 года.

В субботу пресс-служба крымской милиции сообщила, что в международном аэропорту "Симферополь" представители авиакомпании "Транс-аэро" сняли с рейса "Симферополь-Москва" российского журналиста из-за сильного алкогольного опьянения.

Его имя не называют. Известно лишь, что он является шеф-редактором московской ежедневной газеты "The Monitoring News", отмечает Би-Би-Си.

Однако российские СМИ распространили иную версию, согласно которой, журналист был трезв, а снятие с рейса якобы связано с документами по "газовому делу" экс-премьера Юлии Тимошенко, которые он якобы вез с собой, и которые были изъяты крымскими правоохранителями.

По данным российских СМИ, эти бумаги касались "определенных важных аспектов российско-украинского газового контракта 2009 года", которые Тимошенко подписала с российским премьером Владимиром Путиным.

В документах якобы объясняются причины подписания газовых договоренностей, которые нынешняя украинская власть называет невыгодными для Украины.

"Не исключено, что эти документы могут быть использованы в дальнейшем в выдвижении дополнительных обвинений против Юлии Тимошенко", - пишут СМИ.

Спикер крымской милиции Ольга Кондрашова, комментируя Би-Би-Си эту информацию, сказала, что не может ни подтвердить ее, ни опровергнуть.

"Я не владею информацией об этом. Коллеги также не сообщали мне ни о каких документах. Его с рейса снимали представители авиакомпании. Этот человек был пьян и поэтому его сняли с рейса", - сказала она.

Представители газеты "The Monitoring News", в которой работает задержанный, также инцидент не комментируют. На сайте газеты нет никаких сообщений об этом.

Украинская правда