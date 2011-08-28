Янукович поздравил шахтеров

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил работников угольной промышленности Украины с профессиональным праздником.

«Шахтерская профессия является одной из наиболее героических из всех мирных профессий, специалисты которой своим ежедневным кропотливым трудом обеспечивают благосостояние миллионов украинцев», - отметил глава государства в поздравлении, текст которого передан УНИАН.

В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что горняки и в дальнейшем будут преумножать добрые трудовые традиции нелегкого труда, способствовать стабильному социально-экономическому развитию Украинского государства, его энергетической безопасности.

«В этот день мы также вспоминаем и чтим память тех, кто не вернулся из забоя, за кем до сих пор скорбят матери, жены и дети», - добавил Президент.

Он поблагодарил шахтеров за доблестный подвиг и пожелал «крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, благосостояния и новых весомых достижений во имя Украины».