Украинская школа в Донецке выдержала еще один суд

Ворошиловский районный суд Донецка подтвердил решение о приостановлении ликвидации общеобразовательной украиноязычной школы №111 в Донецке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Фронт Змін», сегодня судья Ворошиловского райсуду города Донецка Олег ОРЕХОВ под давлением городских властей был вынужден провести заседание суда и рассмотреть иск представителей горсовета об отмене обеспечения иска, который они подали за день до этого. О.ОРЕХОВ отклонил ходатайство горсовета и оставил в силе решение о приостановлении ликвидации школы № 111 города Донецка.

Перед Ворошиловским судом собрались родители с детьми, которые держали плакаты с надписями: «Остановите беззаконие!», а также представители Донецкой организации «Фронта Змін», журналисты и правозащитники. Они пришли, несмотря на то, что о заседании суда не сообщили сторону истца.

Накануне «Фронту Змін» стало известно, что Ворошиловский районный суд города Донецка намерен 26 августа без привлечения сторон принять решение, которое позволило бы власти не открывать 1 сентября школу №111. Источники в Ворошиловском райсуде сообщили партийцам, что под безумным давлением власти судья планирует провести заседание.

«Фронт Змін» помогает родителям подготовить школу к учебному году, сделан косметический ремонт, убрана территория, завозится необходимое оборудование для классов.

Как сообщалось, 23 августа Ворошиловский районный суд г. Донецка остановил производство по делу о ликвидации школы №111 и передал дело в суд апелляционной инстанции. Таким образом, действовало решение о прекращении процесса ликвидации школы, принятое этим судом 27 апреля и подтвержденное Донецким апелляционным административным судом 22 июля.

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планировалось закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытия учебных заведений будет происходить согласно разработанной «Региональной дорожной картой по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».

Родители, учителя и ученики многих школ выступают против закрытия их учебных заведений.