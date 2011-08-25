"Фронт Змін": донецкие власти выкрутили судье руки

Ворошиловский районный суд города Донецка завтра намерен тайно принять решение о закрытии общеобразовательной украиноязычной школы №111.

Как сообщили в Донецкой областной организации партии «Фронт Змін», им стало известно, что судья Ворошиловского районного суда Олег ОРЕХОВ намерен 26 августа вопреки всем нормам законодательства и правосудия, без привлечения сторон принять решение, которое позволит власти не открывать 1 сентября школу № 111.

Источники в Ворошиловском райсуде сообщили коллегам из «Фронта Змін» о том, что «под безумным давлением властей» судом намечено завтра, 26 августа, рассмотреть ходатайство местных властей об отмене апрельского постановления этого суда, которым был обеспечен иск Ирины КРУГЛОВОЙ (матери ученика ОШ №111) против Донецкого горсовета и приостановлен процесс ликвидации школы до окончания судебных разбирательств по сути.

«Это делается, несмотря на то, что 23 августа судья О. ОРЕХОВ принял решение об остановке производства по делу о ликвидации школы и передаче данного дела в суд апелляционной инстанции», - напомнили во «Фронте змін». И сообщили, что юристы от партии «Фронт змін», выступающие представителями истца в суде, находятся сейчас в Киеве и не проинформированы должным образом о завтрашнем заседании, как и И. КРУГЛОВА, которая уже несколько дней находится в служебной командировке.

В Донецкой облорганизации «Фронт змін» также отметили, что еще на заседании суда 19 августа судья О. ОРЕХОВ зачитал письмо Донецкого городского головы Александра ЛУКЬЯНЧЕНКО, направленное главе Ворошиловского районного суда Людмиле ЛИВОЧКЕ, с просьбой «обратить внимание на ситуацию, которая произошла и содействовать решению по делу в разумный срок». Представители истца в суде высказали убеждение в том, что это письмо мэра можно рассматривать, как давление на суд, и этот факт является прямым нарушением процессуального закона.

«Фронт Змін» через СМИ обратился к судье О. ОРЕХОВУ с предостережением о принятии им «единоличных, незаконный, неправосудных решений, которые идут в ущерб сотням детей, право которых на доступное и качественное обучение закреплено Конституцией Украины». Также партия обратилась к властям города Донецка с просьбой «прекратить упрямо и неистово воевать со своими соотечественниками, потому что ученики школы№111 – это такие же дети, как и ваши, они имеют право учиться в нормальных условиях и получить 1 сентября настоящий праздник».

В Донецкой облорганизации встревожены сегодняшним известием из Ворошиловского суда и просят журналистов проявить участие и найти время завтра, в день приезда в Донецк Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА (глава государства прибывает на торжества по случаю праздника Дня шахтера – УНИАН), прийти на это заседание суда, которое «должно состояться в 15.30».