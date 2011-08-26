Фракция «БЮТ-Батьківщина» в Киевсовете обратилась к председателю КГГА Александру ПОПОВУ с требованием на ближайшем пленарном заседании совета объяснить мотивы обращения в суд по поводу ограничения прав на проведение массовых мероприятий в День независимости Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной организации партии «Батьківщина», об этом заявила лидер фракции «БЮТ-Батьківщина» в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА.

«Уверенна, что А.ПОПОВУ скоро придется в суде отвечать за то, что он вопреки конституционным нормам в судебном порядке запретил проведение мирных собраний, но он как представитель Президента в киевской общине, прежде всего, должен объяснить свои действия перед киевлянами – на сессии Киевсовета», - убеждена Т.МЕЛИХОВА.

Депутат отметила, что такие действия председателя КГГА являются грубым нарушением ст.39 Конституции Украины, ст.11 Европейской конвенции по правам человека, которыми предусмотрено основополагающее право на мирные собрания.

«Этими действиями руководитель исполнительного органа Киевсовета А.ПОПОВ подписал себе приговор как политическому деятелю Киева, возможному кандидату на должность киевского городского председателя. Кроме того, киевская милиция, которая воспрепятствовала шествию по его иску в суд, действовала в нарушение Конституции и административного суда, провоцируя демонстрантов на кровопролитие. Ведь, несмотря на антиконституционное решение суда по представлению КГГА, проведение мирного собрания в парке Т.Г.Шевченко и шествия по улице Владимирской были не запрещенными», - подчеркнула Т.МЕЛИХОВА.

Как сообщал УНИАН, Комитет сопротивления диктатуре, в состав которого входят 11 оппозиционных партий, 24 августа планировал провести митинг у памятника Тарасу Шевченко, а затем народный марш, который должен был стартовать от памятника Шевченко и завершиться митингом на Михайловской площади.

Однако 23 августа Окружной административный суд Киева по иску КГГА разрешил представителям оппозиции проводить праздничные акции по случаю Дня независимости Украины только возле памятника Тарасу Шевченко.

24 августа участники многотысячного митинга, организованного Комитетом сопротивления диктатуре по случаю Дня независимости Украины, были намерены пройти к Администрации Президента, чтобы передать главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ резолюцию, которую они приняли.

Однако бойцы спецподразделения милиции «Беркут» перегородили улицу Владимирскую, чтобы не допустить проход колонны к Администрации Президента. Также улица была перекрыта автозаками и автобусами с «беркутовцами». Участники митинга попытались прорваться через кордоны милиции, но им это не удалось.