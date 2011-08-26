Азаров о сайте вотчины Табачника: Я зашел ради интереса – не очень

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает неудовлетворительную работу сайта Министерства образования и науки, молодежи и спорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, выступая на расширенном заседании коллегии Минобразования, посвященном подготовке к новому учебному году.

В частности, премьер-министр отметил отсутствие на сайте информации о количестве мест на разные специальности в вузах, предусмотренных государственным заказом.

«Я зашел ради интереса (на сайт Минобразования – УНИАН) – не очень», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 25 августа министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК заявил, что государственный заказ министерства на бюджетное обучение специалистов в высших учебных заведениях выполнено практически на 100%.

Он также отметил, что места в вузах по госзаказу распределяют более 30 государственных органов исполнительной власти.