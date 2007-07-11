Азаров не будет молча наблюдать за ”бессовестными действиями” Ющенко

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ считает незаконным назначение глав государственных администраций Черниговской и Николаевской областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на заседании правительства.

«Со стороны Секретариата Президента продолжается практика нарушения Конституции и законов Украины. Яркий пример этому - несогласованное с правительством назначение глав госадминистраций в Черниговской и Николаевской областях. Это грубое нарушение законодательных основ и политических договоренностей. Молча наблюдать за такими противоправными и бессовестными действиями мы не будем», - сказал Н.АЗАРОВ.

Первый вице-премьер поручил Министерству юстиции изучить вопрос «незаконных назначений и дать рекомендацию правительству по таким действиям, чтобы раз и навсегда сами люди не соглашались на незаконные назначения, а те, кто создают такие ситуации, никогда больше не работали в органах власти».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 10 июля освободил Николая ЛАВРИКА от должности председателя Черниговской ОГА и назначил временно исполняющим обязанности председателя Черниговской облгосадминистрации Владимира ХОМЕНКО.

Также 10 июля Президент освободил Александра САДЫКОВА от должности главы Николаевской ОГА и назначил Алексея ГАРКУШУ временно исполняющим обязанности председателя Николаевской облгосадминистрации.