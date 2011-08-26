Янукович сделал Хорошковского генералом

Бывший председатель СБУ, первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ удивлен решением Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА присвоить нынешнему председателю СБУ Валерию ХОРОШКОВСКОМУ воинское звание «генерал армии».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня журналистам, комментируя соответствующий указ главы государства.

«Меня удивляет, как гражданский человек может получить звание генерала армии», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

На уточняющий вопрос, о чем это может свидетельствовать, он ответил: «По-видимому, Президент, который присваивает такое звание, удовлетворен работой Службы безопасности».

*** На официальном сайте Президента Украины размещен текст указа от 12 августа 2011 года, согласно которому действительному государственному советнику таможенной службы Украины, председателю Службы безопасности Украины Валерию ХОРОШКОВСКОМУ в порядке переаттестации присвоено воинское звание «генерал армии Украины».