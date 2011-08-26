Мэр Ивано-Франковска: члены ПР должны нести уголовную ответственность

Городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС высказывает пожелание, чтобы члены Партии регионов в Харькове понесли уголовную ответственность за повреждение государственного флага Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе областной организации УНП.

Городской председатель Ивано-Франковска, лидер Ивано-Франковского областного отделения Украинской народной партии, которая выступала организатором действа в Харькове, заявил, что «регионалы», повредившие сине-желтый флаг, должны понести уголовную ответственность.

«Эти люди, которые это сделали, грубо надругавшись над украинской символикой, над флагом, за который боролись миллионы украинцев и проливали кровь, этим они показали свое настоящее лицо», - заявил В.АНУШКЕВИЧУС.

«Если есть власть в этой стране, в том числе и в Харькове, то они должны быть наказаны в соответствии с действующим законодательством. Это позорный поступок, антиукраинский поступок», - подчеркнул мэр Ивано-Франковска.

20 августа в Харькове во время акции «Родной флаг нас объединяет», которую проводила Украинская народная партия, был поврежден самый большой в Украине государственный флаг.

Во время разворачивания на площади Свободы флага члены организации «Молодые регионы» пытались помешать этому путем установки палаток со своей партийной символикой. В нескольких местах они повредили сине-желтое полотнище и спровоцировали столкновения с активистами, которые пришли поддержать акцию УНП.

Милиция начала проверку по факту повреждения флага.