Табачник: Оставьте иллюзии, что министр читает и влияет на содержание учебника

Министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК заверяет, что ученики 11-х классов будут обеспечены до 1 сентября всеми школьными учебниками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Министр объявил о завершении государственного заказа по изготовлению учебников для учеников 11-х классов общеобразовательных учебных заведений.

По его словам, речь идет о 5 млн. 100 тыс. учебников, изготовление которых завершается на днях.

“Работа эта будет завершена к 1 сентября, и доставку на областные базам образования, я надеюсь, мы завершим к 28 августа для того, чтобы иметь полноценных три дня, когда областные базы при управлениях образования смогут эти учебники передать средним школам”, - сказал Д.ТАБАЧНИК.

По его словам, на сегодняшний день более 85% учебников доставлено в Житомирскую, Тернопольскую, Львовскую, Киевскую, Днепропетровскую области и Киев.

“За эти последние дни, с 25 по 28 августа, у нас 1 млн. 230 тыс. в машинах в пути. Думаю, что 28-го мы сможем областям передать все учебники”, - заметил министр и добавил, что по срокам это рекордный результат, и “впервые за 16 лет мы поставим большую точку до 1 сентября”.

Директор Института инновационных технологий и содержания образования Александр УДОД, в свою очередь, отметил, что в этом году этим изготовлением учебников для 11-х классов завершен длительный переход содержания образования на новые программы и учебники, “то есть, ту эпопею, которая была начата в 2001 году, мы завершили в 2011 году, и теперь все школы Украины имеют обновленный комплект учебников”.

В то же время он обратил внимание на то, что система образования является динамичной, и непрерывно развивается, поэтому уже сейчас планируется начать обновление программ и учебников для начальной школы по новым стандартам начального образования.

На вопрос журналистов, чем новые учебники для 11-х классов отличаются от предыдущих изданий, Д.ТАБАЧНИК ответил, что не ознакомился с их содержанием. “Я не могу и не имею права и возможности перечитать две сотни авторских рукописей, чтобы не влиять на конкурсный отбор”, - сказал министр.

Он отметил, что на конкурс попали те рукописи авторских коллективов, которые получили одобрительную оценку ведущих научных учреждений, в частности Национальной академии наук, прошли педагогическо-психологическую экспертизу ведущих учреждений и институтов Национальной академии педагогических наук Украины, после чего была оценка 500 экспертов, а также экспертные комиссии по каждому направлению, которые тайно голосовали и составляли рейтинговый лист. “И только по рейтинговому листу конкурсная комиссия определяла победителей”, - отметил Д.ТАБАЧНИК.

“Оставьте иллюзии, что министр читает и влияет на содержание учебника. Это ему не по силам, и самое главное, это не соответствует действующему законодательству”, - заявил он.

“И в следующем году - мы это пропишем в положении - мы также будем делать еще и практическую, третью, экспертизу новых учебников в средних общеобразовательных учебных заведениях, лучших по предмету”, - добавил Д.ТАБАЧНИК.