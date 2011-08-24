Тимошенко призывает свергнуть Януковича и вернуть награбленное

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО призвала украинцев к консолидации для свержения «диктатуры олигократии».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в обращении Ю.ТИМОШЕНКО к соотечественникам по случаю Дня независимости Украины, которое зачитал в Киеве на митинге оппозиции у памятника Шевченко первый заместитель председателя партии Александр ТУРЧИНОВ.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, основным препятствием для оздоровления украинского общества, украинской экономики является «диктатура олигократии, превратившая в своих рабов всех граждан Украины, начиная от рабочих, заканчивая интеллигенцией и государственными служащими».

Именно поэтому, как отмечает лидер «Батьківщини», основной задачей оппозиции является консолидация общества для свержения «диктатуры олигократии и возвращения награбленного и украденного ею украинскому обществу».

«Власть ЯНУКОВИЧА создала, централизовала и взяла под контроль существующие в стране коррупционные потоки, она на них держится, ими питается и ради их сохранения пойдет на любые преступления. Все, кто в эту систему не включится, будут просто выброшены на свалку. Поэтому для всех порядочных людей в Украине встает выбор – либо борьба, либо путь в никуда. Свержение режима ЯНУКОВИЧА конституционным путем – это первое и неотложное условие для реализации всех остальных принципов оздоровления общества и национального развития Украины», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО в обращении.

По ее убеждению, консолидация общества и большинства здоровых политических сил в Украине на основе четких и понятных принципов нашей внутренней и внешней политики возможна и жизненно необходима. «Она откроет путь для поступательной и целенаправленной работы, создаст условия для творческого самовыражения и свободной конкуренции идей, программ, персональных и коллективных политических амбиций», - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.