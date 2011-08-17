Свидетель со стороны Тимошенко отказался давать показания

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ отказал свидетелю со стороны бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Михаилу ЛИВИНСКОМУ в привлечении в качестве его защитника народного депутата Сергея ВЛАСЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение судья Р.КИРЕЕВ принял в зале судебного заседания.

В частности, М.ЛИВИНСКИЙ в своем ходатайстве просил привлечь С.ВЛАСЕНКО в качестве его защитника, но представители государственного обвинения заявили, что С.ВЛАСЕНКО не может быть защитником, поскольку был отстранен судом от участия в судебном процессе по рассмотрению уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО.

Также представители государственного обвинения мотивировали свою позицию тем, что С.ВЛАСЕНКО был защитником Ю.ТИМОШЕНКО, а согласно действующему законодательству, один и тот же человек не может быть защитником и подсудимого, и свидетеля.

В свою очередь защитник Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ отметил, что избрание своего защитника является правом свидетеля.

Также Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что С.ВЛАСЕНКО в настоящее время не является ее защитником, и потому юридическая норма о невозможности одного и того же лица быть защитником и обвиняемого, и свидетеля в данном случае не может применяться. Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что М.ЛИВИНСКОМУ был предоставлен очень короткий срок для поиска защитника. «Я бы просила допустить ВЛАСЕНКО в качестве защитника», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Однако Р.КИРЕЕВ согласился с точкой зрения государственного обвинения и отказал М.ЛИВИНСКОМУ в привлечении С.ВЛАСЕНКО в качестве его защитника.

Следовательно, Михаил ЛИВИНСКИЙ в ходе судебного заседания заявил, что он не сможет дать сегодня показания.

Как передает корреспондент УНИАН, после этого адвокат Ю.Тимошенко Юрий СУХОВ попросил вызывать на следующее судебное заседание как свидетелей прежнего министра Кабинета министров Петра КРУПКО и М.Ливинского.