Тигипко может получить в новом правительстве более высокий пост

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что вице-премьер-министр, лидер партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО будет работать и в следующем составе правительства, возможно, даже на лучшей должности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом заместитель председателя ВР сказал, комментируя сегодняшнее заявление об объединении партии "Сильная Украина" с Партией регионов.

Н.ТОМЕНКО считает понятным, что С.ТИГИПКО "выбрал для себя дальнейшую карьеру в правительстве и, разумеется, что в случае формирования нового правительства он сохранит, как минимум, должность вице-премьера, а может даже и улучшит свою должность». Также Н.ТОМЕНКО считает очевидным, что С.ТИГИПКО, как минимум, будет в первой пятерке списка Партии регионов в следующей парламентской избирательной кампании.

Вместе с тем, Н.ТОМЕНКО считает, что С.ТИГИПКО получит серьезное разочарование своих сторонников, которые надеялись на него. «Поскольку его сторонники в своем большинстве являются людьми, которые не голосовали за Партию регионов и не будут за нее голосовать, даже если ТИГИПКО будет там», - сказал он.

Кроме того, заместитель председателя ВР отметил, что таким решением С.ТИГИПКО создал проблему для депутатов местных советов от партии «Сильная Украина», которые во многих местных советах на сегодняшний день находятся в не очень хороших отношениях с главами областных и районных администраций.

Как сообщал УНИАН, 16 августа лидер Партии регионов, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что «Сильная Украина» объединяется с Партией регионов.

Он отметил, что партии объединяются с целью консолидации усилий при проведении в Украине реформ.