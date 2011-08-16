Комитет сопротивления диктатуре призывает поднять национальные флаги

Комитет сопротивления диктатуре (КСД) призывает всех украинцев 23 августа, в День Украинского Государственного флага, и 24 августа, в День Независимости Украины, поднять национальный флаг над своим домом, во дворе, на балконе, а на одежду прикрепить сине-желтый знак.

Как сообщили УНИАН в Комитете, обратиться к гражданам с таким призывом решили на очередном заседании КСД.

Кроме того, как указано в переданном УНИАН сообщении Комитета, на заседании был утвержден план совместных мероприятий оппозиционных сил во время празднования 20-й годовщины Независимости.

В частности, по словам координатора львовского КСД Андрея МЫСЫКА, Комитет обратился ко всем своим организациям в регионах Украины с призывом поддержать инициативу по поднятию национального флага и прикреплению на одежду сине-желтого знака.

«Главным событием 24 августа станет проведение в столице Украины и многих украинских городах Маршей Независимости. План мероприятий в Киеве будет утвержден в ближайшие дни», - говорится в сообщении КСД.

А.МЫСЫК также отметил, что политические партии и общественные организации, которые вошли в Комитет сопротивления диктатуре, в праздничные дни будут проводить дополнительные акции.

Как сообщал УНИАН, вчера первый заместитель лидера партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ заявил, что 11 оппозиционных партий, входящих в Комитет сопротивления диктатуре, проведут 24 августа в центре Киева митинг в честь 20-летия Независимости Украины и против диктатуры.

Он отметил, что 11 партий приняли такое решение и призывают всех неравнодушных граждан собраться у памятника Шевченко в Киеве и пройти шествием к Михайловской площади, где провести митинг в честь 20-летия Независимости Украины и против диктатуры.