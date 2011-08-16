В обвинительном заключении Пукачу - 150 страниц

Печерский районный суд Киева завтра в 10.00 продолжит оглашение обвинительного заключения бывшему генералу милиции Алексею ПУКАЧУ, который обвиняется в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

По ее словам, сегодня в суде сторона обвинения прочитала 50 страниц заключения из 150.

Как сообщал УНИАН, Печерский суд сегодня, 16 августа, начал оглашение обвинительного заключения А.ПУКАЧУ.

Справка УНИАН. Генпрокуратура Украины 31 марта утвердила обвинительное заключение и передала в Печерский райсуд Киева для рассмотрения по существу уголовное дело А.ПУКАЧА.

По данным ГПУ, досудебным следствием установлено, что обвиняемый в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея ПОДОЛЬСКОГО и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года умышленно совершил убийство последнего.

Кроме этого, в июле 2003 года А.ПУКАЧ, злоупотребляя своим служебным положением, дал противоправное указание подчиненным работникам милиции уничтожить официальные документы, в том числе относительно незаконного внешнего наблюдения за Г.Гонгадзе, в результате чего осуществил препятствование органам досудебного следствия в раскрытии этого убийства.

Дело А.ПУКАЧА рассматривается в Печерском райсуде в закрытом режиме.