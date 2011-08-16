Турчинов думает, что Киреев «хочет попасть в Книгу рекордов Гиннеса»

Печерский районный суд Киева в рассмотрении уголовного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО «хочет попасть в Книгу рекордов Гиннеса по уровню цинизма и нарушений законодательства».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам возле здания суда заявил заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ.

«К сожалению, по тому темпу, который сегодня они демонстрируют в Печерском суде, у них есть желание попасть в Книгу рекордов Гиннеса не только по скорости процесса, но и по цинизму, и по нарушениям законодательства, Конституции, которые происходят ежедневно здесь», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он заявил, что судья Родион КИРЕЕВ, который рассматривает дело, не только отказывается удовлетворить требования адвокатов Ю.ТИМОШЕНКО вызвать в суд свидетелей со стороны защиты, но и не дает возможности адвокатам экс-премьера должным образом подготовиться к судебным заседаниям, поскольку они происходят ежедневно.