Киреев повторно приглашает Ющенко в суд

Судья Печерского районного суда Родион КИРЕЕВ решил повторно пригласить бывшего Президента Украины Виктор ЮЩЕНКО для дачи показаний по делу по обвинению экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО в превышение служебных полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, к этому решению представители прокуратуры отметили, что предоставленные в заявлении представителей В.ЮЩЕНКО обоснования о его невозможности присутствовать в суде в связи с тем, что он находится в отпуске, не является уважительной причиной. Поэтому прокуратура призвала суд повторно пригласить В.ЮЩЕНКО для дачи показаний. В свою очередь защита Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что заявление В.ЮЩЕНКО датировано 10 августа и, по словам адвоката Ю.СУХОВА, в общих чертах известно, что на сегодняшний день экс-президент уже вернулся в Украину.

После заслушивания мнения участников судебного процесса судья Р.КИРЕЕВ принял решение повторно пригласить В.ЮЩЕНКО для дачи показаний.

Как сообщал УНИАН, 4 августа судья Печерского райсуда Киева Р.КИРЕЕВ постановил обратиться в Генеральную прокуратуру Украины по поводу установления местожительства бывшего Президента В.ЮЩЕНКО для вызова на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу Ю.ТИМОШЕНКО.

5 августа пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА сообщила, что бывший Президент даст показания по уголовному делу против Ю.ТИМОШЕНКО по возвращении из отпуска. 15 августа В.ЮЩЕНКО вернулся из Парижа в Киев.

Сегодня, 16 августа, Р.КИРЕЕВ зачитал заявление представителей В.ЮЩЕНКО, поступившее в канцелярию Печерского райсуда Киева. В нем В.ЮЩЕНКО отмечает, что поддерживает в полном объеме показания, данные им во время досудебного следствия и просит объявить их во время судебного заседания. Заявление датировано 10 августа этого года.