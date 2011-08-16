Адвокат Тимошенко просит Киреева дать нормально работать

Адвокат Юрий СУХОВ просит судью Печерского райсуда Киева Родиона КИРЕЕВА обеспечить возможность нормальной работы адвокатов с бывшим премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.СУХОВ заявил на очередном заседании суда, который продолжает рассмотрение дела, возбужденного Ю.ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении служебных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Ю.СУХОВ отметил, что в течение последних недель защитники не имели возможности нормально работать, в частности с подзащитной. По его словам, адвокаты не имели возможности регулярно попадать в СИЗО для встречи с Ю.ТИМОШЕНКО.

Он напомнил, что Ю.ТИМОШЕНКО ежедневно будят в 5 утра и возвращают в СИЗО в 21.00, поэтому она не имеет возможности готовиться к судебным заседаниям.

В связи с этим, отметил Ю.СУХОВ, два адвоката Ю.ТИМОШЕНКО приняли решение, что один из них в рабочее время будет анализировать материалы дела, а другой – будет защищать Ю.ТИМОШЕНКО в суде. Именно из-за этого, по словам Ю.СУХОВА, второй адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Николай СИРЫЙ сегодня не принимает участия в судебном заседании.