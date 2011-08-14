Павленко готов приостановить членство в «Нашей Украине»

Уполномоченный президента по правам ребенка Юрий Павленко готов приостановить членство в партии «Наша Украина».

«Без сомнения, все свое время сегодня я буду посвящать своей работе, выполнению своих обязанностей и, конечно, не смогу в полной мере уделять внимание партийной работе. И в случае необходимости я не боюсь приостановить свое членство в „Нашей Украине“, — сказал он в интервью „5 каналу“.

При этом Ю.Павленко добавил, что пока не обсуждал этот вопрос с руководством партии.

Напомним, 11 августа президент Виктор Янукович ввел должность уполномоченного президента по правам ребенка и назначил на нее Ю.Павленко.

Напомним, Ю.Павленко был министром молодежи и спорта, губернатором Житомирской области, возглавлял молодежный союз „Нашей Украины“. В 2002 году зарегистрировал торговую марку „Виктор Ющенко“.

Зеркало недели