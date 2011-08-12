Адвокат гадает, привезут ли Тимошенко в Апелляционный суд

Возле Апелляционного суда Киева, где сегодня будет рассматриваться апелляционная жалоба экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО на постановление Печерского районного суда столицы об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу, собираются сторонники Ю.ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, они держат флаги с символикой БЮТ и "Батькивщины", национальные флаги, портреты Юлии ТИМОШЕНКО, цветы, транспаранты "Долой банду от власти!".

Охрану общественного порядка возле Апелляционного суда, в отличие от Печерского, обеспечивает незначительное количество работников органов внутренних дел.

Адвокат экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ в комментарии журналистам сказал, что не знает, доставлена ли из СИЗО в Апелляционный суд его подзащитная.

При этом он напомнил, что Ю.ТИМОШЕНКО подавала соответствующее заявление в суд и руководство СИЗО с просьбой позволить ей присутствовать на судебном заседании по ее жалобе.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева с конца июня рассматривает уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО, которое Генпрокуратура обвиняет в превышении власти при заключении газовых контрактов с РФ в 2009 году.

5 августа суд принял решение об изменении меры пресечения относительно Ю.ТИМОШЕНКО с подписки о невыезде на арест. После этого защита Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно заявляла ходатайство об освобождении экс-премьера из-под стражи, однако Печерский суд каждый раз отказывал в его удовлетворении.

Сегодняшнее судебное заседание по жалобе Ю.ТИМОШЕНКО должно начаться в 09.30.