Янукович нашел занятие для Павленко
08:43, 12 августа 2011Политика
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Уполномоченный Президента...
|Юрий Павленко
Текст соответствующего указа от 11 августа размещен на официальном сайте Президента.
Другим указом глава государства утвердил положение об Уполномоченном Президенте по правам ребенка и создал в Администрации Президента Управление обеспечения деятельности Уполномоченного Президента по правам ребенка.
Как сообщал УНИАН, Ю.ПАВЛЕНКО ранее занимал должность министра по делам семьи, молодежи и спорта.
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