Киевавтодор начинает снос Русановских садов

С 15 августа работники "Киевавтодора" начнут снос первых 43 участков Русановских садов.

Как пишет “Комсомольская правда в Украине”, в первом квартале, который пойдет под снос, большинство садоводов уже съехали.

Весной Верховная Рада приняла закон об отчуждении частных земель для общественных нужд, и процедура отселения намного упростилась. Теперь участок проходит независимую оценку: если хозяин с суммой не согласен, то судья устанавливает размер компенсации.

«С 15 августа начнем снос 43 участков. Их хозяева согласились на компенсацию и уже съехали. Но эти участки идут не по порядку, один за одним, а выборочно. Всего уже согласились на переезд 176 садоводов, с остальными условия компенсации согласовываются: одним строят дома, другим предлагают квартиры, третьим - компенсацию. Всего по проекту отселить нужно 265 участков», - сказал заместитель директора дирекции строительства дорожно-транспортных конструкций "Киевавтодора" Николай ВАСИЛЬЦОВ.

В первую очередь отселения попали строения на 25-й и 26-й линии. Большая часть дачников согласилась переселиться в Быковню.

Одна из дачниц сообщила газете, что дала согласие на переезд в Быковню и подписан соотверствующий договор с «Киевавтодором». За ее 4 сотки земли и дом на 53 кв. м там предложили 47 кв. м плюс террасу на 20 кв. м.

Другой садовод сказал, что поначалу дачники верили, что мост пойдет в обход садов, но сейчас поняли, что все равно выселят. «Многие уже согласились съехать. В этом квартале нас почти не осталось. Одни соседи поменяли дачу на трехкомнатную квартиру на Харьковском массиве, вторые - на двухкомнатную, третьи - согласились на компенсацию. За какие деньги - я не знаю. Друг другу мы о таком не говорим, чтобы потом не ссорились, ведь одним предлагают больше, другим меньше», - рассказал он.

Один из жителей 26-й линии, попросивший не называть его, рассказал, что долго не соглашался на отселение, пока ему не предложили 600 тысяч долларов.

В то же время, жители домов, которые попадают под снос по второй очереди (санитарная зона моста), пока съезжать не торопятся.

Рассказали дачники и о том, что никаких протестов по поводу сноса пока не планируется. По их словам, руководство города требует до осени определиться остальным с вариантами компенсации.

Как пишет газета, дачный поселок отселенцев находится в лесу за Быковней. Территория огорожена двухметровым забором из бетонных плит. Земля перерыта - прокладывают трубы, ездит техника. Работы ведутся с начала июня.

Начальник участка Константин СЕМИРОЗУМ сообщил, что посреди поселка будет озеро, воду в которое будут закачивать две колонки.

«Мы строим пять вариантов домов в зависимости от площади - на 30, 40, 50, 70 и 100 "квадратов", все здания одноэтажные. Сейчас заканчиваем прокладывать коммуникации, заливаем фундамент домов», - прокомментировал он ход строительства.

По словам строителей, дачные дома рассчитаны на температуру до минус пяти градусов, поэтому жильцам самостоятельно придется утеплять стены. Всего подготовят "под ключ" 102 участка.

Еще на территории планируют построить административный корпус, магазин, подведут новую дорогу от Броварского шоссе шириной 15 м, появится остановка общественного транспорта.