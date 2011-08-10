Яценюк полетел в Турцию забирать несовершеннолетних детей

Арсений Яценюк после ареста прежнего премьер-министра Юлии Тимошенко прервал свой отпуск в Турции и прибыл в Киев, чтобы присутствовать на первом после ареста судебном заседании. Но сегодня он был вынужден вернуться в Анталью, чтобы забрать свою жену и двух несовершеннолетних дочек. Об этом в комментарии УНИАН заявила пресс-секретарь лидера «Фронта Змін» Иванна Коберник.

Она напомнила, что по законодательству многих стран, пересечение границы несовершеннолетними детьми возможно или в присутствии обоих родителей, или по доверенности одного из отсутствующих родителей. Поскольку семья Яценюков летела на отдых вместе, сейчас Арсений Яценюк вернулся в Анталью, чтобы забрать семью.

В ближайшие дни семья Яценюков вернется в Киев.

Иванна Коберник прибавила, что Арсений Яценюк вернулся в Киев и улетел в Турцию обычным чартерным туристическим самолетом. Билет Анталья-Киев стоил 99 долларов, Киев-Анталья – 179 долларов.

Иванна Коберник также отметила, что сегодня на судебном заседании по делу экс-премьера присутствовал член совета партии «Фронт Змін» Андрей Пышный. Под судом находятся пикетчики от «Фронта Змін», а также установлены партийные палатки.

«Фронт Змін» первым поддержал «Батьківщину» в акциях протеста против судейского произвола и сейчас активно принимает участие в работе Комитета сопротивления диктатуре.