Официальная церемония открытия Дня Европы в г. Киеве

18-00 - Состоится официальная церемония открытия Дня Европы в г. Киеве, в которой планируется участие Президента Украины В.Ющенко, министра иностранных дел Украины Б.Тарасюка, Киевского городского председателя Л.Черновецкого, Посла Представительства Европейской Комиссии в Украине И.Боуга. По окончании церемонии – праздничный рок-концерт европейских групп (ул. Крещатик).

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