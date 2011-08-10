Тимошенко встретила Киреева возгласом «Слава Украине!»

В Печерском районном суде Киева началось очередное заседание по уголовному делу по обвинению экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание началось в 10.00.

После того, как председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ вошел в зал заседаний, Ю.ТИМОШЕНКО воскликнула: «Слава Украине!», а присутствующие в зале ответили: «Героям слава!».

За ходом судебного заседания наблюдают представители посольств Испании, Великобритании, Литвы и США, а также Представительства ЕС в Украине.

Как сообщал УНИАН, на последнем судебном заседании 8 августа суд разрешил допустить к делу адвоката Николая СИРОГО, а также мужа обвиняемой Александра ТИМОШЕНКО и дочь Евгению ТИМОШЕНКО-КАРР в качестве защитников из круга близких родственников.