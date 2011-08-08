Грищенко: поехал бы Ющенко в Москву, газовой войны-2009 могло бы не быть

Нынешний министр иностранных дел, экс-посол Украины в РФ Константин ГРИЩЕНКО считает, что газового кризиса 2009 года можно было бы избежать, если бы в декабре 2008 года состоялся визит тогдашнего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время допроса в качестве свидетеля в Печерском райсуде Киева.

«Несмотря на то, что Россия ждала, этот визит не состоялся», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

К.ГРИЩЕНКО выразил убеждение, что «можно было бы избежать кризиса, который после Нового года стал причиной обострения отношений между Украиной и рядом других стран, в частности, России».

Он также отметил, что если бы состоялась украинско-российская встреча на высшем уровне и были достигнуты необходимые договоренности, то газового кризиса можно было бы избежать.

По показаниям К.ГРИЩЕНКО, тогда на протяжении двух недель он как посол Украины в РФ получал информацию по дипломатическим каналам из многих стран о том, что сложившаяся ситуация является ненормальной.

К.ГРИЩЕНКО является 26-м свидетелем со стороны обвинения по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО. Сегодня он явился в залу суда с личной охраной.